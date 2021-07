Questa estate, sottolineano gli esperti, è la peggiore dell’ultimo decennio, con un maltempo caratterizzato da 517 eventi estremi, più che triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso tra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore. Lo sostiene un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di maltempo che ha colpito il nord Europa ma che ha avuto effetti devastanti pure in alcune regioni italiane. E con un costo monetario di oltre 14 miliardi di euro tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. E si conferma, dopo un mese di giugno che si classifica come il secondo più caldo mai registrato con una temperatura superiore di 1,5 gradi alla media storica sulla base dei dati Copernicus, la tendenza al surriscaldamento in Europa. Nessuno può davvero più dire che non esista. Naturalmente, il cambiamento climatico con il conseguente maltempo, si abbatte su un territorio reso sempre più fragile dalla cementificazione che in Italia, nonostante la pandemia, nel 2020, rileva la Coldiretti, è avanzata ad un ritmo di 2 metri quadrati al secondo con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni con 7 milioni gli italiani che vivono in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro.

Condividi l'articolo: