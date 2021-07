Tivoli, la rivoluzione del biglietto unico per le Villae

Il ticket costerà 25 euro, giovedì 22 luglio la presentazione

Se ne parlava da anni, più di 15, ed ora è realtà. Giovedì mattina sarà presentato a Villa d’Este il biglietto unico che consentirà di visitare i siti delle Villae per 72 ore. Il nuovo ticket, che costerà 25 euro, permetterà di visitare la Villa Adriana, la dimora estense ed il Santuario d’Ercole Vincitore, comprese eventuali mostre allestite nei siti. L’innovazione, fortemente voluta dal direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este Andrea Bruciati, segna una profonda rivoluzione per il turismo tiburtino.

Si tratta di un potente strumento per invogliare i turisti a fermarsi in città per più giorni, soprattutto in questo momento di ripartenza dell’intero settore.