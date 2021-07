Monterotondo, adeguamento sismico della scuola Buozzi: lavori finiti entro il 2022

Iniziati a giugno e proseguono velocemente i lavori d’adeguamento sismico del plesso scolastico di via Buozzi. Saranno completati prima del termine di diciotto mesi e non comporteranno la chiusura totale della scuola. Le lavorazioni stanno attualmente riguardando il corpo più vecchio dell’edificio, le classi saranno trasferite in sedi alternative individuate dall’Amministrazione comunale di concerto con la direzione dell’Istituto comprensivo.

La parte più moderna dell’edificio, potrà invece regolarmente ospitare le attività didattiche dall’inizio dell’anno scolastico fino a quando, presumibilmente dopo le vacanze natalizie, sarà a sua volta oggetto dei lavori, con conseguente trasferimento temporaneo delle classi restanti nelle sedi alternative. Escluso, quindi, il ricorso a didattica a distanza o a doppi turni. LEGGI ANCHE GUIDONIA - “Torre 18”, era una banda da pizza e fichi Le sedi che ospiteranno a rotazione le classi trasferite temporaneamente sono: – lo stabile in via Fratelli Bandiera, già adibito in passato ad uso scolastico, acquisito in affitto dal Comune; – il plesso scolastico di via dello Stadio, nel quale saranno ospitate tre classi, messo a disposizione dalla direzione dell’Istituto comprensivo “Raffaello Giovagnoli”; – sala conferenze e aule studio della biblioteca comunale in piazza don Minzoni, presso le quali troveranno ospitalità altre tre classi.