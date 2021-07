Al via al centro estivo di Mentana

Il campo estivo culturale per bambini e ragazzi in biblioteca, al MuGa ed al MucaM prende il via dal 30 agosto al 10 settembre 2021.

II centro estivo, completamente gratuito, vuole essere un supporto per le famiglie ed i minori in attesa della riapertura della scuola e soprattutto punta a promuovere la lettura e la conoscenza della storia e della cultura del territorio, attraverso gioco e apprendimento “divertenti”.