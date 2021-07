Guidonia, assunzioni in Comune, FdI diffida il sindaco

L’appello presentato da Giovanna Ammaturo

“Sospendere immediatamente gli assunti dal concorso scandalo di Allumiere”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanna Ammaturo ha diffidato il sindaco di Guidonia, Michel Barbet, a prendere al più presto iniziative al riguardo. L’atto di diffida è stato depositato sul tavolo del sindaco il 30 luglio. “Il sindaco”, scrive “l’Ammaturo dovrà adoperarsi nell’immediato in autotutela per i superiori interessi dell’Ente a sospendere l’attività dei dipendenti assunti dal concorso a seguito degli specchietti di nominativi trasmessi dal comune di Allumiere a dicembre scorso”.

“In particolare”, prosegue la consigliera, “si tratta del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi Cat. C1, che tanto clamore mediatico a livello nazionale hanno suscitato da dicembre. In data 29 luglio con determina n° 113 la responsabile del servizio, Emanuela Sgamma, su in indicazioni della giunta a trovare il bandolo della matassa visto anche il conforto del legale Trippanera ha stabilito di sospendere gli effetti della graduatoria finale del concorso de quo approvata con determinazione del III settore n°168 del 14/12/2020, e la concessione in scorrimento per altri enti che ne avessero fatto richiesta. La determinazione è solo l’ultimo velo caduto in ordine di tempo di tanti clamorosi episodi: le dimissioni del presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini a cui è succeduto il tiburtino Marco Vincenzi. La misura cautelare nei confronti del presidente della commissione Andrea Mori. L’avviso di garanzia del sindaco di Allumiere Antonio Pasquini che pure lavorava nello staff del presidente Buschini. Il sequestro di 38 cellulari intestati a candidati assunti ed altri soggetti. La relazione della commissione trasparenza presieduta dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo che pure ha interrogato il sindaco Barbet il 31 maggio 2021”.