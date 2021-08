Regione Lazio, il Consiglio approva il collegato alla legge di stabilità

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, ieri notte, a maggioranza (31 favorevoli e 15 contrari), la proposta di legge concernente “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali” (il cosiddetto collegato), col voto contrario del centrodestra e della consigliera Francesca De Vito, in dissenso dal suo gruppo (M5s). Il voto finale è arrivato al termine di una seduta iniziata il 26 luglio e articolata in sei giornate di lavori, nel corso delle quali è intervenuto anche il presidente Nicola Zingaretti, per una informativa al Consiglio in merito all’attacco hacker che ha prodotto il blocco dei sistemi informatici della Regione Lazio. Nella seduta il Consiglio regionale ha approvato anche la proposta di legge regionale concernente “Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023” con 30 voti favorevoli e 12 contrari. Il collegato alla legge di stabilità, durante i lavori d’Aula, si è trasformato in un provvedimento ‘omnibus’ che interviene su quasi tutte le materie di competenza regionale, passato dai 42 articoli iniziali ai 149 finali, in virtù di 107 articoli aggiuntivi. Tra questi ultimi, anche quello presentato dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, a seguito dell’attacco subìto dai sistemi informatici della Regione, con il quale si dispone la sospensione “del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data”, fino al ripristino dei sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021. Votata anche l’ulteriore proroga di 12 mesi concessa ai titolari di sale per il gioco e le scommesse per adeguarsi agli obblighi previsti dalla L.R. 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, relativamente alla distanza minima di 500 metri da tenere dalle aree sensibili (istituti scolastici, centri giovanili, centri anziani, strutture sanitarie o assistenziali, luoghi di culto). Tra le numerose disposizioni approvate, quelle per contrastare i danni causati dai cinghiali, la moratoria sulla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, la promozione e il coordinamento delle politiche in favore dei giovani, l’ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni per il credito sportivo, l’implementazione del sistema informativo e dei servizi sociali della Regione per mappare in maniera accurata le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, autorizzati e accreditati. Il sostegno alle associazioni e agli enti che prestano la propria attività in aiuto delle donne vittime di violenza con la costituzione del relativo albo, la costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Tor Vergata”, prevedendo lo stanziamento di 15 milioni per l’esercizio 2021.

“Il collegato è un provvedimento importante, che vale circa 77 milioni di euro”, ha dichiarato Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, “I lavori del Consiglio regionale sono andati avanti nonostante l’attacco hacker che ha colpito il sistema informatico della Regione. Ringrazio le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione che in questi giorni hanno lavorato senza sosta”. Di seguito alcuni dei temi al centro del collegato alla legge di stabilità:

– POLITICHE GIOVANILI: costituzione di un sistema di servizi e strutture per il mondo giovanile da realizzare attraverso un programma triennale che individua obiettivi, azioni comuni e organizzazione del sistema per il mondo giovanile.

– CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE : costituzione dell’albo regionale di enti e organizzazioni impegnati nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza

– ISTITUZIONE DEL PREMIO REGIONALE “WILLY MONTEIRO DUARTE”: premio destinato, previo bando di concorso, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, e alle strutture del sistema educativo regionale dell’istruzione e formazione professionale

– GIORNATA REGIONALE IN MEMORIA DELLE “MAROCCHINATE”: il 17 maggio di ogni anno, per ricordare i tragici episodi di violenza verificatisi in particolare delle province di Frosinone e Latina nella seconda guerra mondiale

– TUTELA DELLA SALUTE: potenziamento dell’assistenza sanitaria con un finanziamento di 15 milioni di euro per la costituzione dell’Azienda ospedaliero – universitaria “Policlinico Tor Vergata”

– FONDO PER LO SVILUPPO DELLE SMART CITIES: concessione di contributi in favore dei comuni, della Città Metropolitana di Roma e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di smart cities

– MISURE STRAORDINARIE PER I LAVORATORI DELL’INDOTTO COINVOLTI DALLA CRISI AZIENDALE DI ALITALIA: promozione di iniziative a sostegno del settore del trasporto aereo. Rifinanziamento del Fondo istituito con l.r. n. 31/2008, rinominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto”.

– TRANSIZIONE ECOLOGICA: la Regione promuove la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Lo scopo è quello di massimizzare l’autoconsumo, l’immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile.

– RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DALL’IMPIEGO DI COMBUSTIBILI FOSSILI: divieto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili.

– SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA GESTITI DALLA REGIONE: tenuto conto dell’attacco ai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimenta li, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 1 agosto 2021 o iniziati successivamente a questa data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 1 ottobre 2021.