Non perdetevi l’appuntamento “sotto le stelle”. L’appuntamento è fissato per sabato 𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 alle 𝟭𝟳.𝟯𝟬 al laghetto di pesca sportiva (Via di Pian Braccone) con rientro 𝗹’𝟴 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 alle𝟭𝟬.𝟬𝟬. Per gli amanti del trekking, l’Associazione Proloco offre un’occasione magica sotto le stelle. L’evento prevede un’escursione di circa 9 km con pernottamento all’aperto, per il quale si consiglia di portare un sacco a pelo e la cena al sacco.