Contro il TMB, ‘lotta dura senza paura’

Senza timore del conflitto all’interno del partito cinquestelle il botta e risposta tra Roma e Guidonia arriva dal sindaco in mancanza di una mediazione in Regione Lazio

La giunta municipale di Guidonia ha deciso di opporsi ai rifiuti di Roma. Il sindaco di Guidonia chiede alla Regione di ritirare le autorizzazioni su TMB e discarica. Il Comune si rifa al concetto di autotutela. Si chiede alla Regione di revocare le autorizzazioni ambientali.

Si vuole fermare l’espansione della mondezza romana. L’azienda municipalizzata della Capitale teme che a settembre rimangono in strada oltre mille tonnellate di rifiuti a settimana. Per Ama il motivo è riconducibile ad alcuni impianti che non avrebbero dato disponibilità al conferimento, lasciando di nuovo la municipalizzata senza sbocchi.

Oggi si discute il problema col prefetto Piantedosi per affrontare il problema rifiuti.