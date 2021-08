Corsa dei forti per immunizzarsi

Le realtà tecnologiche e più avanzate commercialmente del mondo annunciano nuove acquisizioni di dosi mentre il resto del mondo è in attesa del primo intervento di immunizzazione

Prevedibile. Quasi in conseguenza alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per cui si chiedeva ai paesi industrializzati di cedere il passo alle realtà del mondo meno sviluppate per la diffusione del vaccino, di vedere il contrario nelle manifestazioni di intenzione. Il Regno Unito fa sapere che è prossimo all’acquisto di 210 milioni di vaccini contro il coronavirus (fonte The Guardian).

Ma anche la Germania non è da meno annunciando di voler organizzare la terza dose di vaccini per la popolazione a partire dai prossimi mesi. Israele in tal senso è già ai blocchi di partenza.

In sostanza nei cosiddetti paesi sviluppati c’è una corsa al “si salvi chi può”. Il problema però è che la pandemia è una questione globale in cui nessuno si salva a casa propria infischiandosene degli altri. I passaggi migratori per le più svariate ragioni rendono tutto il pianeta un villaggio – come ripetutamente detto in una miriade di circostanze.