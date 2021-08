Centro estivo del WWF sul litorale laziale

Il progetto mira a fare conoscere il territorio nei pressi dell’antica foce del Tevere, con occhi attenti e curiosi. Lo strumento fondamentale sarà quello della esperienza diretta, attraverso quotidiane esplorazioni. Le osservazioni verranno condivise e quindi collegate con un approccio in forma di gioco. Sono proposte attività educative da svolgersi all’aperto ad Ostia Antica: borgo medievale, l’area archeologica, l’argine del Tevere e la campagna circostante. All’interno del borgo medioevale l’oratorio della Parrocchia di Sant’Aurea, in Piazza della Rocca 13 Ostia Antica, sarà la base logistica delle attività, per l’inizio e la conclusione di ogni giornata

L’attività è rivolta alle bambine e ai bambini di età compresa tra 6-11 anni, per massimo 28 partecipanti. Da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre dalle ore 8.30 alle 18.00, esclusi sabato e domenica

Il territorio di esplorazione è compreso nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Il fiume sarà l’elemento centrale, il filo conduttore delle varie attività proposte. I bambini scopriranno in che modo la presenza del fiume ha condizionato l’evoluzione del territorio. Attraverso il gioco osserveranno e faranno collegamenti e così conoscere le strutture ed i meccanismi di funzionamento della natura con attenzione all’ambiente fluviale e insieme individuare le relazioni tra mondo naturale e comunità umana nell’evoluzione storica. Condurranno le attività: Loretta Buonamico archeologa, Patrizia Battistini naturalista, Simone Ceccobelli, naturalista, Luca De Martini geologo e Valentina Brasiello storica.

Condividi l'articolo: