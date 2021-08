Ritorno negli stadi a tifare

Biglietti online

Niente più stadi vuoti, riaprono infatti con una capienza massima del 50%. L’ingresso avviene solo con il green pass abbinato ad un documento di identità e al biglietto: bisognerà esibire il certificato verde che dimostri l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

All’interno dello stadio gli spettatori si disporranno a scacchiera, con un seggiolino vuoto tra un tifoso e l’altro. I posti, oltre che distanziati, saranno numerati. È vietato sedersi in prima fila e la norma impone che gli spettatori restino seduti al proprio posto durante la partita.

La mascherina è obbligatoria per coprire naso e bocca: la norma in questo caso non permette deroghe.

Meglio arrivare allo stadio in leggero anticipo rispetto al solito, a causa delle procedure di controllo all’ingresso. A questo proposito, la Questura raccomanda di avere a portata di mano i documenti per agevolare i controlli. È prevista comunque la presenza di più steward rispetto al passato.

La vendita dei biglietti avviene online, secondo la normativa, ma i club mettono a disposizione dei tifosi i punti vendita della società per aiutare chi avesse problemi con l’acquisto su internet. Quando ci si reca a ritirare il biglietto, in questo caso, valgono le norme base sul rispetto del distanziamento e sull’igienizzare le mani