Eccellenza e Promozione, presentati i gironi ed il calendario della nuova stagione nel Lazio

Si avvicina il fischio di inizio della nuova stagione che vedrà impegnate le squadre di calcio impegnati nei campionati di Eccellenza e Promozione della Città del Nord-Est. Un appuntamento insolito, rispetto alla tradizione, ha tenuto a battesimo l’attesa pubblicazione dei gironi e dei calendari della Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti.

Causa Covid è saltata la rituale festa all’hotel Duca d’Este di Tivoli Terme in cui tutto il calcio dilettantistico laziale si riuniva prima di cominciare i campionati. Con una diretta sulla pagina Facebook del CR Lazio sono stati comunque svelati gli accoppiamenti della stazione 2021-2022.

ECCELLENZA

Nei tre gironi di Eccellenza le squadre del nord-est sono state tutte inserite nel raggruppamento B. Si affronteranno, quindi, Tivoli Calcio 1919, Villalba Ocres Moca, Riano Calcio e Polisportiva Sant’Angelo Romano. I tiburtini coltivano ancora qualche speranza di essere ripescati in Serie D, dopo aver vinto lo scorso campionato ma aver perso i play-off, e la prossima settimana potrebbe essere decisiva, in un senso o nell’altro.

La prima giornata, domenica 19 settembre, vedrà la Tivoli 1919 esordire all’Olindo Galli contro l’Indomita Pomezia. Il Villalba Ocres Moca, invece, andrà in trasferta a Roma in casa della Vigor Perconti. Il Riano Calcio sarà ospite del Centro Sp. Primavera e la Polisportiva Sant’Angelo Romano scenderà in campo in casa della Luiss.

Ecco il Girone B al completo: CANTALICE, ATLETICO LODIGIANI, CASAL BARRIERA, CENTRO SP. PRIMAVERA, FALASCHELAVINIO, VIGOR PERCONTI, INDOMITA POMEZIA, SPORTING ARICCIA, POL. S.ANGELO ROMANO, TIVOLI CALCIO 1919, REAL ROCCADIPAPA L.R., LUISS, RIANO CALCIO, ANZIO CALCIO 1924, VILLALBA OCRES MOCA, PRO CALCIO TOR SAPIENZA.

COPPA ITALIA

Presentato anche il primo turno di Coppa Italia che si svolgerà domenica 5 settembre. Subito derby tra Villalba Ocres Moca e Tivoli Calcio 1919 mentre la Polisportiva Sant’Angelo Romano andrà in trasferta a Tar Sapienza contro la Pro Calcio.

PROMOZIONE

Le squadre della Città del Nord-Est impegnate nel campionato di Promozione sono di più e sono state divise in due gironi, il B ed il D.

Nel raggruppamento B ci sono: Fiano Romano, Guidonia, Nomentum, Castrum Monterotondo, Zena Montecelio e Setteville Caserosse. Completano il girone: Almas Roma, SS Passo Corese, Amatrice, Fidene, Futbol Montesacro, Sporting Montesacro, Poggio Mirteto, ALM Romulea, Settebagni Calcio Salario e FB Sport.

Nella prima giornata, domenica 3 ottobre, il Guidonia andrà in scena a Fiano Romano, subito derby tra Nomentum e Castrum Monterotondo, chiude Zena Montecelio – Setteville Caserosse.

Nel girone D, invece, sono state inserite Vicovaro, Villa Adriana che torna in Promozione, Bellegra, Vis Subiaco. Dovranno vedersela contro: Atletico Colleferro, Torre Angela, Atletico Torrenova, Atletico Morena, Bi. Ti. Calcio, Città di Valmontone, Pro Roma, Lodigiani, Rocca Priora, Virtus Roma, Polisportiva De Rossi, Vivace Grottaferrata.

La prima giornata vedrà la Vis Subiaco ospitare la Vivace Grottaferrata, il Villa Adriana ricevere l’Atletico Morena mentre il Bellegra andare in trasferta a Torre Angela ed il Vicovaro in casa della Pro Roma.

COPPA ITALIA

Presentato anche il primo turno di Coppa Italia che si svolgerà domenica 19 settembre. Il Fiano Romano ospiterà il Castrum Monterotondo, il Guidonia sarà impegnato nel derby contro lo Zena Montecelio, il Nomentum andrà in trasferta a Fidene, il Setteville Caserosse ospiterà la Romulea, altro derby tra Vis Subiaco e Bellegra, il Vicovaro riceverà il Villa Adriana.