A Poli arriva Contesti Musicali, primo raduno per artisti e band emergenti

Appuntamento sabato 28 agosto a Poli con Contesti Musicali, il primo raduno per artisti e band emergenti e per chiunque abbia voglia di confrontarsi e mettersi in gioco attraverso la musica.

Dalle ore 21, in piazza Conti, talenti della scena musicale polese, e non solo, calcheranno le tavole del palcoscenico e offriranno al pubblico le loro performance. Durante la serata si confronteranno musicisti di tutti i generi musicali: dall’acustico al pop, dal rock al trap.

“L’idea di Contesti musicali – spiegano dal Municipio – nasce dalla collaborazione tra Diego Brugnoli e l’Amministrazione comunale come strumento per diffondere alla cittadinanza, e in particolare tra le giovani generazioni, i valori della cultura, dell’arte intesi come forma di valorizzazione di se stessi, di consapevolezza nelle proprie risorse, di fiducia nei propri talenti per affermarsi al meglio nella vita e nella società”.

“Vogliamo contribuire – aggiunge il sindaco Federico Mariani – a valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Poli e dell’intero territorio sostenendo tutti gli artisti”.

Per partecipare inviare una mail, fino alla mezzanotte di venerdì 27 agosto, all’indirizzo info@comune.poli.rm.it

Tra gli artisti che si alterneranno sul palco: Diego Brugnoli, ZombiE (Alessio Mita), Tania Leonelli, Damiano Brugnoli, Fabrizio Consiglio, Paolo Pelliccioni, Ivano Giubilei.