In vista della chiusura della presentazione delle liste, venerdì e sabato prossimo, quando la campagna elettorale comincerà davvero ad infiammarsi la lista Tutta Un’Altra Storia apre il Comitato Elettorale.

L’ufficio della lista, che appoggia il candidato sindaco Michele Nonni, è in via Roma 9. L’appuntamento per l’inaugurazione è venerdì alle ore 18.00.

(F.V.)