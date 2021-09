Eccellenza: stagione al via, tempo di Coppa Italia

Sabato 4 e Domenica 5 andrà in scena il primo turno di Coppa Italia che vede già diversi accoppiamenti interessanti: tra gli anticipi del sabato, da segnalare il match tra Pro Calcio Tor Sapienza e Sant’Angelo Romano, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:00, con i ragazzi di mister Lucani che tornano in campo dopo aver saltato la scorsa stagione.

Grande attesa per il match tra Villalba e Tivoli Calcio 1919. Il centro sportivo Ocres Moca, dopo aver fatto da cornice al torneo internazionale della Lazio Cup, torna ad ospitare un match di categoria. La Tivoli, affidata questa stagione a mister Pascucci, dopo aver sfiorato la scorsa stagione la promozione in Serie D, è considerata la grande favorita del Girone B di quest’anno.

Chiude il programma del 1° turno di Coppa Italia il match tra Cantalice e Riano, con fischio d’inizio previsto per le ore 16:00. Mister Forte può contare su una rosa giovane ma molto promettente, con la società tiberina che è pronta ad affrontare l’Eccellenza per la prima volta, dopo aver disputato solo la prima giornata del campionato 2020/21.

