Lunga vita alla Regina, ma intanto svelati i piani per i funerali di Elisabetta

La regina Elisabetta gode di ottima salute ma c’è chi, come il sito politico.ue, rivela i piani del governo per i funerali della sovrana.

L’operazione “London Bridge” prevederebbe innanzitutto il black out dei social media pubblici: tutte le pagine social gov.uk avranno un banner nero e l’unica informazione sarà la conferma del trapasso della regina.

La bara sarà portata in processione da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster dove dovrebbe essere esposta al pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni consecutivi. I funerali di stato si terranno dieci giorni dopo la morte ma la giornata non sarà festiva.

Già predisposta anche l’operazione “Spring Tide” che regolerà le modalità dell’ascesa al trono di Charles che prima dei funerali sarà impegnato in un tour del Regno Unito.

Il Primo ministro sarà avvertito da una telefonata in cui un funzionario pronuncerà la frase in codice “London Bridge is Down”.

Queste le indiscrezioni, al momento non resta che augurare a Sua Maestà: “God save the Queen”.