Abba: il Viaggio sta per ricominciare

Successi musicali

Il loro nome evoca decine di successi: le canzoni degli Abba non sono mai tramontate nonostante lo scioglimento avvenuto quasi quaranta anni fa. Ora l’annuncio dell’album ‘Voyage’, in uscita in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group.

Quattro artisti svedesi in perfetto equilibrio, due donne e due uomini, con le loro iniziali che hanno composto il nome del gruppo. Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid dal 27 maggio si esibiranno anche – ma solo digitalmente – con una live band di 10 elementi alla Abba Arena, uno spazio da 3.000 posti appositamente costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

Più di 400 milioni di dischi venduti, l’apice del successo negli anni ’70 poi, nell’82, lo scioglimento interrotto solo da una breve riapparizione tre anni fa.

Ed eccoli ora affidare i segnali della ricomparsa sui social. Da giorni circolava un annuncio volutamente misterioso: “Il viaggio sta per cominciare”. L’appuntamento in streaming ha svelato l’arcano con nuove canzoni in arrivo.