La lista di Alessandro Lundini, squadra vincente non si cambia

E’ una lista che ingloba una parte degli amministratori uscenti quella del sindaco di Marcellina Alessandro Lundini. A sostenere il primo cittadino, pronto al bis, la vicesindaca Cinzia Clara, gli assessori Alessandra Danieli e Enrico Salvatori e il consigliere comunale Massimo Stazi. Solo l’ex assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Antonio Bassani ha annunciato il suo sostegno escludendo la candidatura. In compenso nella lista, battezzata “Progetto Marcellina” si è aggiunto Mario Cecchetti, ex vicesindaco con Nicotera nel dicembre 2015. Le altre new entry sono Manuela Giubilei, Simona Lucci, Simone Paoloni, Alessandro Pezzoli, Emanuela Placidi, Alessia Salvatori e Antonio Salvatori (nipote dell’ex sindaco Isidoro Salvatori).

“La squadra vincente non si cambia”, aveva dichiarato nei giorni scorsi a Tiburno Lundini, “Per rafforzarla solo nuove figure pronte a lavorare per il paese e la comunità”. Trentasette anni – 5 anni da assessore all’urbanistica e 5 da primo cittadino – sostiene di aver centrato con l’amministrazione uscente tre obiettivi: rinnovato lo statuto comunale, avviato dialoghi sovracomunali, inaugurato l’antiquarium. Gli altri progetti in un fitto programma.