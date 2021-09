Trovato con 10 dosi di cocaina: ai domiciliari 49enne di Tivoli

Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree maggiormente frequentate durante la movida e nelle note piazze di spaccio della Capitale. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone e denunciato una quinta, sequestrando diverse centinaia di dosi di droga.

Ai domiciliari, in attesa del processo, è finito anche un 49enne di Tivoli arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste perché trovato in possesso di 10 dosi di cocaina durante un controllo in via Ostuni, in zona Quarticciolo.

I Carabinieri hanno sequestrato la droga e 219 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

(Di redazioneWeb)