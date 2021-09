Tivoli. Sulla Tiburtina auto ad oltre 100 Km/h

Una delle strade più trafficate dell’antica Tibur, via Tiburtina all’altezza dell’ex Guardia di Finanza, è oggetto dell’attenzione di una cittadina M. T. C. perché su:” questo tratto e fino a piazza Garibaldi le autovetture vanno ad una velocità sfrenata che raggiunge anche i 100 e più chilometri orari. Non rispettano il limite del centro abitato e così viene a crearsi un rumore assordante a causato appunto delle moto e auto che corrono ripeto ad alta velocità dando luogo ad un grave disagio per la vita di tutti gli abitanti. Il rumore fa tremare le pareti scuote proprio il sistema nervoso e soprattutto non fa dormire e riposare. Anche con i doppi vetri non si riduce il disagio, nessuno si preoccupa di questo, non ci sono barriere antirumore, non ci sono segnalazioni di centro abitato e non ci sono colonnine del limite di velocità. Non si eseguono mai controlli da parte delle autorità per far rispettare il limite di velocità e il codice stradale! Quando si entra in un centro abitato il limite è 50 km orari, anzi 30 km orari dovrebbe essere in presenza di abitazioni e strisce pedonali! Qui invece nessuno controlla mai pattuglie polizia, carabinieri o vigili, che invece troviamo spesso a Piazza Garibaldi davanti al bar Igea dove i palazzi sono veramente pochi e la velocità è inesistente. Qui invece è proprio una rampa di lancio è veramente grave. Ci sono state spesso persone investite sulle strisce e tamponamenti mortali. Perché accade questo? Mi auguro che il primo cittadino ascolti e prenda provvedimenti, perché siamo completamente abbandonati dalle istituzioni”.

