Dopo tanta attesa sono stati finalmente svelati i gironi validi per la prossima stagione di Serie D, che vedrà impegnato il Real Monterotondo Scalo di Bruno Saccà. Gli eretini sono finiti nel girone G, dove figurano squadre sarde e campane come l’Afragolese, il Sassari, la Torres, il Carbonia e il Giugliano. Un girone molto impegnativo, soprattutto per le lunghe trasferte che vedranno impegnati i ragazzi di Gregori.

Di Valerio De Benedetti