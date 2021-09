Paura di rispondere al telefono? Tranquilli, siete millennials

La chiamano generation mute quella di oggi: una generazione che in pratica ha costantemente in mano uno smartphone pronto a riprendere panorami mozzafiato, girare video nel tentativo di farli diventare virali e scattare selfie.

Eppure quante volte avete sentito ripetere la frase: “Il telefono è fatto per chiamare e ricevere chiamate?”. Uno studio inglese si è posto proprio la domanda: “Perché i millennial odiano parlare al telefono?”. La risposta risiede nel fatto che la suddetta generazione “muta”, sebbene sia cresciuta nell’era digitale, ha adottato delle forme di comunicazione (partendo dagli SMS fino al moderno Whatsapp) che ha generato un calo delle chiamate vocali.

Ad un campione di individui è stata posta la domanda: “A volte senti di dover trovare il coraggio per fare una telefonata?”. L’81% delle persone ha risposto di sì: c’è chi per farlo, addirittura cambia stanza cercando un ambiente più confortevole (o chi, a 20 anni suonati, ha ancora il timore di chiamare in pizzeria per ordinare la una Margherita!).

Esaminando i risultati complessivi, i millennials ritengono che le telefonate siano lunghe e spesso dirompenti e preferiscono avere una connessione infinita piuttosto che infiniti messaggi e minuti per chiamare.

L.R.