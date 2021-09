Sono aperte le preselezioni per l’accesso al corso di formazione riconosciuto dalla Regione Lazio per aspirante Guardia Zoofila Ambientale-ittica-venatoria-zoofila e operatore di Protezione Civile, viabilità stradale, ausiliari del traffico.

L’organizzazione è a cura del Corpo Ambientale Nazionale, Ente riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il cui Comandante interregionale è il colonnello Savino Lattanzio.

“Amare il territorio che ci circonda – si legge nllè sinonimo di rispetto per chi ci vive e per chi dopo di noi, con il nostro impegno continuerà a raccoglierne i frutti. Il Corpo Ambientale Nazionale riconosciuto da Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è una realtà costituita da volontari che tutti i giorni intraprendono una funzione di contrasto per l’inquinamento dell’ambiente e il maltrattamento degli animali. Fondamentalmente persone che in stratta collaborazione tra di loro portando avanti con impegno il duro lavoro e affinché i nostri paesaggi non vengano deturpati”.

Per aderire al corso c’è tempo fino al 30 settembre.

Per informazioni scrivere alla mail comando.interregionale@corpoambientalenazionale.it, oppure rivolgersi al capitano Giovanni Paris all’indirizzo provinciale.roma@corpo ambientalenazionale.it, telefono 3519748441.

