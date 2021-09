Guidonia. Il Comitato Cittadini Colle Fiorito “attacca” l’Amministrazione

E’ sufficiente transitare per le strade che dovrebbero essere “curate” dall’Amministrazione locale per essere costretti a cimentarsi nello slalom, per via di una serie infinita di buche. Il degrado però sembra essere protagonista anche dei marciapiedi che per il Comitato Cittadini Colle Fiorito sono privi di decenza per:” anziani, disabili e mamme con carrozzine. Inoltre, è necessario fare lo slalom tra buche cacche dei cani e marciapiedi totalmente divelti o inesistenti. Nessuno risponde alle segnalazioni dei cittadini, nessuno pulisce i fossati e le fosse per far si che le piogge che ci saranno a breve non allaghino tutto e tutti causando buche nelle quali i cittadini lasceranno le loro gomme anche quest’inverno o fiumi di acqua con detriti provenienti da tutte le parti. Che amarezza. Dalla prossima settimana riprenderemo ad inviare a tutti il resoconto sulle segnalazioni dei cittadini e dei tempi di intervento (se interverranno) degli organi competenti”.

