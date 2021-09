Guidonia. Giovane donna si getta sui binari

La sua prima azione è stata quella di ferirsi ai polsi e, poi, si è sdraiata sui binari del treno minacciando di “farla finita”. Questo drammatico gesto si è consumato nella stazione ferroviaria di Guidonia. Inevitabile il blocco della linea Roma-Tivoli-Sulmona, con i treni fermi per circa trenta minuti. Sul luogo sono prontamente intervenute le volanti della polizia che hanno trovato la giovane donna italiana, che già in passato aveva manifestato intenti suicidi, sdraiata sulla linea ferrata. La ragazza presa in cura dall’ambulanza del 118 è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

