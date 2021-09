Il Boss compie 72 anni

Le sue canzoni hanno conquistato diverse generazioni e la vera grandezza del Boss la scopri quando leggi i testi dei suoi brani mai banali, inutili e ripetitivi. Bruce Springsteen è nato per suonare e scrivere canzoni. Fra le sue note risuonano le difficoltà delle persone dimenticate, degli “ultimi”. Racconta di solitari emarginati, eroi sconfitti, motociclisti, piloti d’automobile e ragazze sentimentali. Le prostitute e gli spacciatori diventano protagonisti nei sobborghi del New Jersey, dove il Boss li trasporta sulle note. In più di quarant’anni di carriera ha venduto più di 65 milioni di dischi nel suo paese e, secondo alcune stime, circa 120 milioni nel mondo. Gli è stato attribuito il Kennedy Center Honor, per il suo contributo alla diffusione della cultura degli Stati Uniti nel mondo; è stato inoltre insignito della medaglia presidenziale della libertà, massima onorificenza civile statunitense.

