Screening salivari fai-da-te? No, grazie

Alleati

Test salivari fai-da-te? No, grazie. Meglio affidarli a personale qualificato.

Ne sono convinte le 45 farmacie comunali di Farmacap in campo per affrontare Covid 19.

Affidare alle famiglie i tamponi salivari, così come è previsto dal protocollo delle scuole sentinella, è infatti risultato problematico fin dal primo giorno di sperimentazione, con un rischio di fallimento evidente.

Per questo motivo l’azienda che si occupa della gestione delle farmacie pubbliche di Roma si è proposta come nuova alleata delle Asl territoriali, le uniche addette al tracciamento e agli screening nelle scuole.

Le farmacie potrebbero non solo partecipare al prelievo dei campioni negli istituti sentinella (17 mila nel Lazio, che l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha portato a 34mila, su una platea di 700 mila studenti) ma anche attivarsi per effettuare tamponi agli studenti in quarantena a causa di un positivo.

Pronte a partire nel giro di una settimana, le farmacie chiedono di essere messe nelle condizioni di farlo ma la proposta sembra al momento arenarsi difronte al mancato riscontro da parte della Regione.