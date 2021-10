GUIDONIA – Asilo a fuoco, il sindaco: “Lunedì sarà chiuso”

“Si è concluso il sopralluogo all’Asilo Nido il Giardino di Elisa, insieme ai Carabinieri ed ai Vigili del Fuoco. Quello che posso affermare con certezza è che l’asilo non riaprirà lunedì, visto i danni alla struttura che sono oggetto di valutazione tecnica, ed aprirà soltanto quando ci saranno le condizioni di sicurezza per bambini, educatrici e personale. Siamo in attesa della relazione dei Vigili del Fuoco per capire le cause dell’incendio.Lunedi mattina presto ci sarà un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, al quale parteciperò, per una valutazione più approfondita. Fornirò ulteriori informazioni quando il quadro della situazione sarà più chiaro”-dichiara il Sindaco Michel Barbet.

