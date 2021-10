Rocky torna sul ring con Ivan Drago

La sfida fra lo Stallone Italiano ed il pugile sovietico è senza dubbio il match di boxe più lungo della storia, trentacinque anni. A rendere così longevo l’epico duello è il trailer di una nuova versione di Rocky IV disponibile su Youtube per tutti i fan del film del 1985. Si tratta di un filmato che anticipa “Rocky IV: Director’s Cut”, storica pellicola diretta e interpretata da Sylvester Stallone che l’ha riutilizzata e ricomposta donando agli appassionati del famoso pugile 40 minuti di scene inedite. Il film, infatti, tornerà sui grandi schermi per una sola notte, l’11 novembre. Rocky IV è stato un grande successo. E’ sufficiente pensare che è costato solo 28 milioni di dollari e l’incasso ha superato 300 milioni. La pellicola è nota anche per la presenza dell’attrice danese Brigitte Nielsen che interpreta la moglie di Ivan Drago, mentre in quel periodo era la moglie di Sylvester Stallone. Nel 1985 l’ex modella vince un Razzie Awards come “peggior attrice non protagonista” per Rocky IV e come “peggior esordiente”, sempre per Rocky IV.

