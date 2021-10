TIVOLI – Campionati Italiani under 16, Aldo Rocchi campione italiano

È di nuovo tricolore Aldo Rocchi, ma stavolta nel salto in lungo. Dopo le prodezze nel triplo, dal titolo nella scorsa stagione alla migliore prestazione italiana riscritta in due occasioni quest’anno (15,13 e 15,17), adesso il ragazzo di Tivoli festeggia in un’altra specialità, scelta per esigenze di squadra. E dimostra ancora le proprie qualità, decisamente costante intorno ai sette metri, con due salti oltre quella barriera: 7,01 (-1.1) vincente al quinto turno preceduto da un 7,00 al culmine della serie che comprende anche 6,90 e 6,98, mentre un paio di settimane fa il portacolori dell’Atletica Tiburtina, plasmato dal coach Alighieri Tarquini, si era spinto a 7,06.

