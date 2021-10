JUNIORES NAZIONALE – Scalo: buona la prima, Vis Artena battuto 2-1

La squadra allenata da Paolo Rosini è riuscita a ribaltare già nel primo tempo l’iniziale svantaggio, riuscendo a gestire per tutta la ripresa l’unico gol di scarto. Il match è stato caratterizzato da numerosi cartellini, oltre che dall’infortunio di Serafini, colpito alla testa, a causa del quale il gioco è stato interrotto per circa dieci minuti nel corso della ripresa. Fortunatamente, dopo l’ingresso dei medici a bordo campo, il n°4 eretino si è alzato ed è uscito con le sue gambe tra gli applausi del folto pubblico presente al Pierangeli.

Primo Tempo

In apertura di match parte meglio la Vis Artena: al 9’pt Halali approfitta di un controllo sbagliato da parte dell’estremo difensore Faraglia per recuperare il pallone e mettere in rete da due passi. L’inizio di gara frizzante del n°9 del Vis Artena mette in difficoltà la difesa locale che al 15’pt rischia ancora su un tiro dalla distanza dell’attaccante avversario. Il Monterotondo Scalo però sembra tenere meglio il campo ed al 18’pt trova il pareggio al termine di un’azione manovrata: è Ottaviani che riceve la sfera libero sulla fascia destra, il cross del terzino eretino arriva sul secondo palo e vede l’intervento scomposto di Chialastri che per anticipare l’avversario sul secondo palo deposita il pallone nella propria porta. Il gol dà fiducia alla squadra di Rosini che sette minuti dopo l’ha già ribaltata: protagonista, in negativo, ancora Chialastri che commette fallo su De Martinis il quale stava per ricevere il cross di Pesce. L’arbitro indica il dischetto, è calcio di rigore: dagli undici metri va proprio De Martinis che realizza la rete del 2-1.

La Vis Artena reagisce e sfiora il pareggio con Commisso, bravo a bruciare in velocità il diretto avversario ma sfortunato nella conclusione a pallonetto che termina di poco a lato. Il finale di frazione è tutto di marca ospite che flirta più volte con il gol: al 33’pt Cerioni mette in mezzo per Scorsonelli ma l’intervento miracoloso di Serafini tiene a galla i suoi, cinque minuti dopo Faraglia risponde presente alla punizione potente di Cerioni.

Secondo Tempo

Se il primo tempo è stato ricco di gol ed occasioni, il secondo invece regala molte meno emozioni positive: l’infortunio di Serafini gela tutto l’ambiente ed anche i giocatori in campo sembrano più “bloccati”. Bisogna aspettare il 27’st per la prima occasione: dopo una serie di passaggi rapidi, Talone riceve palla dentro l’area, si gira e conclude trovando una grande risposta di Faraglia, che rivendica con gli interessi l’errore del primo tempo. Lo Scalo si fa rivedere dalle parti di De Santis al 34’st: punizione dalla sinistra di De Martinis che pesca Cantiani il quale però manda alto di testa. Al nono dei dieci minuti di recupero finali, accade l’episodio che potrebbe cambiare la partita: la Vis Artena è tutta riversata in avanti, Cerioni riceve palla sulla fascia destra e crossa in mezzo, Antonelli anticipa tutti e mette in rete ma il guardalinee frena la festa della compagine ospite segnalando un fuorigioco che desta più di qualche dubbio. Finisce dunque con la vittoria del Real Monterotondo Scalo all’esordio in questa categoria. Soddisfatto sicuramente mister Paolo Rosini visto il bel gioco mostrato, con la consapevolezza però che il campionato è ancora molto lungo e ci sono ancora ampi margini di miglioramento.

Tabellino

Real Monterotondo Scalo

Faraglia, Pacolini, Santini (24’st Tonelli), Serafini (21’st Castrechini), Linardi, Valenti, Ottaviani (26’st Pozzi), De Marco, De Martinis (44’st Okhoueret), Pesce (26’st Capuano), Cantiani. A disp: Sgreccia, Greggi, Rosati, Alessandro. All: Rosini

Vis Artena

De Santis, Chilastri (34’st Luciano), Antonelli, Pipitone (8’st Reali), Pucci, Schioppa, Commisso, Scorsonelli, Halali (34’st Panico), Talone, Cerioni. A disp: Raileanu, Picozzi, Andreano, Mattozzi, Manganiello, Mariani. All: Di Cori

Marcatori

9’pt Halali (AR), 18’pt aut. Chialastri (RM), 25’pt De Martinis (RM)

Note

ammoniti 3’pt Valenti (RM), 45’pt Cerioni (AR), 3’st Antonelli (RM), 23’st Reali (AR), 35’st Schioppa (AR), 49’st Castrechini (RM)

Arbitro: sig. Daniele Carrone Tamburro (Tivoli)

Assistenti: sig. Davide Fadale (Tivoli), sig. Valerio D’Ippolito (Tivoli)

Rec: 0’pt – 10’st

Luca Pellegrini