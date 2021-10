CASTELNUOVO DI PORTO – Covid, positivi 46 ospiti alla casa per anziani “Villa Maria”

E’ la AslRm4 a darne notizia che presso la Casa per anziani Villa Maria sono risultati positivi 46 ospiti ed un operatore sanitario, al momento non hanno sintomi e nessuno presenta stati febbrili, mentre 2 persone sono state ricoverate presso le strutture ospedaliere e sarebbero in condizioni stazionarie.

Al momento la dirigenza della struttura Villa Maria, sarà seguita direttamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl per tutti gli adempimenti e le misure da adottare come da protocollo.

La struttura risulta essere messa in sicurezza sanitaria.