Tivoli. La vita nel vicolo

L’antica Tibur è una città frenetica ricca di vetrine, palazzi d’epoca, con i tavoli del bar su via del Trevio e non solo, caratterizzata da eventi culturali, case riammodernate e traffico molte volte intenso. Sono i tempo moderni dove le lancette degli orologi corrono spedite fra commissioni e lavoro. E’ sufficiente, però, incamminarsi in uno dei molti vicoli presenti nel centro storico, per scoprire una città differente. Niente auto, nessun rumore, pareti che mostrano i segni del passato e l’inconfondibile odore del cibo. Il sugo al pomodoro è certamente il profumo più diffuso. La vita fra le strade strette tiburtine scorre lentamente, con le signore anziane che transitano pacatamente trascinando il carrello della spesa in strade immerse nel silenzio dove il sole appare raramente. E’ uno scenario che riflette un po’ la vita dei nostri nonni quando internet lo trovavi in un romanzo di fantascienza, le consegne a domicilio non esistevano, la play station era tirare calci per strada ad un pallone, le piattaforme tv erano nei sogni di pochi e le sigarette non erano elettroniche.

FGI