Guidonia: nasce una nuova lista civica, stavolta a Villanova

Nasce domani, 3 ottobre 2021, una nuova lista civica sul nostro territorio, Villanova La Botte Rinasce, composta esclusivamente da persone dei due quartieri.

E’ la sesta lista del percorso civico di Uniti in Comune, di Claudio Zarro.

I promotori hanno preso come motto la frase di Paulo Coelho “Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione” e proprio x questo, insieme al comitato cittadino, nella mattinata di domenica 3 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, puliranno i due parchi, Gianni Maria Cutuli (ex San Giuseppe Artigiano) e San Gabriele.

“Invitiamo tutti i cittadini a darci una mano, a riappropriarci del nostro territorio”, l’appello di Zarro, “con opere di decoro urbano e con la volontà quotidiana.

Piantare un seme per far crescere insieme, un albero”.