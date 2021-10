ELEZIONI MENTANA – Vittoria al primo turno per Marco Benedetti

A Mentana vittoria schiacciante per il sindaco uscente Marco Benedetti. Il candidato civico ha ottenuto il 59,13 per cento dei voti. La festa nel comitato di via Moscatelli è scoppiata intorno alle ore 19,30 quando si è avuta la certezza della vittoria al primo turno. Ben più staccati gli altri candidati. Marco Lodi, del centrodestra, che ha raccolto il 24,24% dei voti, Viviana Carbonara del M5S l’8,39% e Arianna Plebanil’8,24. Tra le liste, “vola” Mentana Nostra che va oltre il 20, superando di poco l’altra lista civica “Uniti per Mentana” a sostegno di Benedetti%.

