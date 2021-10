Elezioni, Subiaco sceglie come sindaco Petrini

Con 2.460 voti e una percentuale pari a 45,15, Domenico Petrini è il nuovo sindaco del comune di Subiaco. Alle sue spalle Luca Pannunzi (con il 33,64%), che relega in terza posizione Matteo Berteletti (fermo al 21,21%). Le liste della coalizione più votata (Ora Subiaco) hanno preso il 45,2% dei voti, mentre le liste (Per Subiaco) a sostegno del secondo candidato hanno ottenuto 33,6%. Alle urne si è recato il 76,9% degli elettori. Il precedente sindaco Francesco Pelliccia aveva governato per due legislature.