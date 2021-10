Oggi si balla

In Consiglio dei ministri si discute sull’allargamento delle capienze e sono incluse anche le discoteche, solo che Salvini le ritiene troppo modeste e promette di dare battaglia

Il provvedimento per l’estensione di ingressi in luoghi di intrattenimento riguarda teatri, cinema, musei, stadi e discoteche. Ma è su quest’ultimo punto che si annuncia la battaglia della Lega che ritiene risibile la capienza al trentacinque per cento ammessa dal Comitato tecnico scientifico. Matteo Salvini una capienza così limitata una “presa in giro”. Anche gli imprenditori del settore si dichiarano pronti alla protesta.

D’altra parte, risponde la parte di governo non leghista, i parametri sono stati dettati dal Comitato Tecnico Scientifico che ha individuato come linea di confine accettabile per la capienza: fino al 75% per gli stadi perché sono all’aperto, il 50% per gli impianti al chiuso