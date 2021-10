In riferimento all’articolo “GUIDONIA – Topi a scuola, allarme delle mamme” pubblicato in data 07/10/2021 su “Tiburno.tv” relativo alla notizia del rinvenimento di un topo “moribondo” davanti all’ingresso della scuola materna ed elementare di Setteville di Guidonia, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Luca Santella rettifica:

“Si legge testualmente:

“Si tratterebbe di un topo moribondo dopo la disinfestazione richiesta dai genitori al dirigente scolastico Luca Santella. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, i disagi si sarebbero manifestati all’inizio dell’anno scolastico, quando le mamme hanno notato escrementi di topo all’interno delle aule, un copione identico a due anni fa quando fu scoperta una vera e propria invasione di ratti nel plesso di via Todini”.

E ancora:

“A guardare la foto, sembra quasi finto per quanto è grande”.

Con la presente si richiede la rettifica di quanto riportato dal giornalista firmatario dell’articolo perché non rispondente a verità. In particolare:

– si rileva che sul quotidiano viene enfatizzata la grandezza del topo “moribondo”, mentre, come si evince dalla foto in allegato, si tratta di un topo di piccole dimensioni (si veda il raffronto con le dimensioni della scarpa presente in foto).

– la disinfestazione non è stata richiesta dai genitori, come riportato nell’articolo di giornale, ma dal Dirigente Scolastico, il quale ha provveduto immediatamente a contattare, via pec e telefonicamente, le Autorità competenti e la Ditta affidataria del servizio refezione scolastica, per procedere agli opportuni e necessari interventi;

– i disagi non si sono verificati all’inizio dell’anno scolastico (rectius, con l’inizio delle lezioni) ma sono concomitanti alla chiusura del refettorio per i necessari interventi di derattizzazione, avvenuta a fine settembre, come da Comunicazione n. 34 del 28/09/2021, pubblicata sul sito internet della scuola;

– alla data dell’articolo, nessun genitore ha avuto accesso all’edificio scolastico per la rilevazione della presenza di eventuali escrementi di topo e, di conseguenza, nessun genitore può aver notato la presenza degli stessi nelle aule”.