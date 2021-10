Monterotondo – Chiude al transito via A. De Gasperi

A Monterotondo sarà chiusa al transito veicolare e pedonale di Via A. De Gasperi, dalle ore 07:00 del 09 Ottobre 2021 alle ore 21:00 del 10 Ottobre 2021

Per la messa in sicurezza della sede stradale, il piano di intervento prevede: il taglio della vegetazione in entrambe le corsie di marcia, con la raccolta immediata dello sfalcio e pulizia della carreggiata.

Dunque per domani e domenica sarà necessario prevedere percorsi alternativi.