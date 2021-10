Pensioni minime a 680 euro, la proposta della Cna

Investire meglio sulla salute e rivalutare le pensioni minime per permettere ai pensionati di uscire dal “periodo nero” vissuto a causa del covid. Lo chiede Giovanni Giungi, rieletto presidente dalla Cna pensionati. ‘Ripartire insieme’, esorta il titolo dell’assemblea nazionale che rappresenta 230mila associati. “Vorremmo che la nostra pensione minima, che attualmente è di 502 euro, fosse rivalutata come in tutti i Paesi europei, portandola a 680 euro. Sono le cose minime che chiediamo”, chiarisce Giungi, “Il Governo può attingere alle risorse del Pnrr”.

