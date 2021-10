Giovani e volenterosi: neosindaci si promettono aiuti

Si chiamano Giovanni Ugolini e Vincenzo Panzani, rispettivamente neo sindaci di Monteflavio e Montorio Romano. Dopo il risultato elettorale si sono lasciati fotografare insieme. Ad unirli la giovane età e la voglia di rilanciare i loro borghi. Scatto affidato ai social: “Festeggiamo insieme il nuovo percorso amministrativo, con l’auspicio di instaurare una proficua collaborazione tra i nostri due comuni, Montorio e Monteflavio”. Intanto Ugolini ha presentato il consiglio comunale. Per la sua lista “Sentieri condivisi” ci sono Giulio Cherubini, Giovanni Gilardi, Pasquale Petricca. Lorenzo De Luca, Monica Griscioli Fernandez, Angela Cherubini e Caterina Petricca. In opposizione per la lista civica “Energie in Comune” Dino Giacomelli, Lanfranco Ferrante e Martina Giorgia Gilardi.



