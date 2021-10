PROMOZIONE – Clamoroso al “Leprignano”: tris Passo Corese, crollo Fiano Romano

La compagine reatina, allenata da Benigni, ha saputo approfittare degli errori e delle ingenuità degli avversari per portarsi a casa l’intera posta in palio con un risultato molto ampio, che ben descrive quanto andato in scena in questo match. I padroni di casa si schierano con un 4-3-1-2 con Somma tra i pali, difesa a quattro con Scancella a destra, Mechelli a sinistra, capitan Filippi e Manna come coppia centrale. A centrocampo linea a tre con Palma, Barotti e Pecorari, in attacco c’è Proietti a supporto delle due punte Italiano e Mocerino,

Nel Fiano Romano Montefoschi prende il posto di De La Vallee dall’inizio della gara, gli under sono Braido, che viene schierato come terzino destro, e Ciaccio che invece gioca difensore centrale insieme a Papa. Completa la linea a quattro il terzino sinistro Spalloni. A centrocampo De Simone viene affiancato dalle mezz’ali Loreti e Giannetti, completano il 4-3-3 Montefoschi, affiancato dalle ali Moretti e Turchi

Primo Tempo

Partita bloccata per la prima metà del primo tempo: entrambe le compagini cercano di riversarsi nella metà campo avversaria ma vengono prontamente fermate dalle rispettive retroguardie. Per sbloccare la gara ci vuole l’episodio che arriva al 24’pt: Moretti, unico ammonito della gara fino a quel momento, entra ingenuamente da dietro sull’avversario. L’arbitro estrae il secondo giallo e manda anzitempo il n°11 fianese sotto la doccia.

La prima vera occasione è però di marca ospite: Turchi calcia una punizione potentissima dai 30 metri che si stampa sulla traversa. Il Passo Corese risponde un minuto dopo con Palma che approfitta di un rinvio corto di Nasti per cercare subito la conclusione che però non inquadra la porta. Al 40’pt si mette in luce Italiano, senza dubbio uno dei giocatori di maggiore qualità di tutto il campionato, con una conclusione dai trenta metri sulla quale si deve superare Nasti. La compagine reatina va vicina al gol anche poco dopo con Mocerino, bravo a tenere palla in mezzo a tre avversari ma la cui conclusione viene deviata e termina a lato. Senza neanche un minuto di recupero, termina un primo tempo senza troppe emozioni ed ancora molto bloccato.

Secondo Tempo

Nella ripresa i ragazzi di mister Benigni entrano in campo con un piglio diverso, trovando subito la rete del vantaggio: in contropiede Palma libera Pecorari che in scivolata anticipa Nasti e mette all’angolino basso per il gol che vale l’1-0. Il Fiano subisce il colpo e poco dopo anche la seconda marcatura: Proietti chiude una bella azione personale con un tiro sul primo palo che beffa Nasti per la rete del 2-0. Per i tiberini è un colpo da KO: i ragazzi di mister Antoniutti, se non per la conclusione al volo al 13’st del neoentrato Bracalente che termina alta, non creano mai problemi dalle parti di Somma. Dopo neanche venti minuti dall’inizio della ripresa, il Passo Corese trova anche il tris grazie alla bella triangolazione nello stretto chiusa nel migliore dei modi da Scancella il quale firma la prima rete stagionale ma soprattutto chiude definitivamente la contesa in favore della propria squadra. Nel resto del match, i minuti scorrono tra i vari cambi dei due allenatori e poche emozioni, tra le quali troviamo la bella punizione dalla destra di Italiano che non trova di poco la porta. Dopo due minuti di recupero, può partire la festa del Passo Corese.

Tabellino

Passo Corese

Somma, Scancella (39’st Simonetti), Mechelli (24’st Varsalona), Barotti, Manna (45’st Di Ienno), Pecorari, Palma (30’st Sinibaldi), Filippi, Mocerino, Proietti, Italiano (34’st Bernardi). A disp: Vittori, Alessandrini, Obertini, Graf Von Treuberg. All: Bernardi

Fiano Romano

Nasti, Braido, Spalloni (20’st Nardecchia), De Simone , Ciaccio (13’st Serratone), Papa, Turchi, Loreti (46’st Meloni), Montefoschi (1’st De La Vallee), Giannetti (13’st Bracalente), Moretti. A disp: Baldoni, Marcelli, Montagno, Schenone. All: Antoniutti

Arbitro: sig. Edoardo Panici (Aprilia). Assistenti: sig. Antonio Leonetti (Viterbo), sig. Leonardo D’Andrea (Viterbo)

Marcatori: 1’st Pecorari (PC), 8’st Proietti (PC), 19’st Scancella (PC)

Note: ammoniti 14’pt Moretti (FI), 27’pt Ciaccio (PC), 2’st Mechelli (PC), 12’st Spalloni (FI), 25’st Pecorari (PC), 32’st Italiano (PC)

Rec: 0’pt – 2’st

Luca Pellegrini