Vicovaro: cercasi gestore per la piscina comunale

L’inaugurazione a luglio, ora la ricerca di un gestore che si occupi anche della coperta della struttura. Vicovaro punta a lanciare la piscina comunale “Andrea Scanzani” come polo sportivo. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse. L’eventuale gestore potrà ottenere un affidamento della struttura fino a vent’anni, organizzare centri estivi e una scuola di nuoto. La piscina potrebbe servire nel raggio di 15 chilometri, una quindicina di Comuni, da Tivoli all’alta Valle dell’Aniene. Gli operatori economici interessati “sono invitati a presentare proposte tecniche per l’affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della copertura della piscina e per la gestione, manutenzione e custodia dell’impianto natatorio entro 45 giorni”.

