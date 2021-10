Fonte Nuova spegne 20 candeline, week end di festeggiamenti

Fontenuova spegne le venti candeline all’insegna dell’allegria. Da venerdì sera a domenica in piazza delle Rose stand gastronomici, mercatini, spazio giochi per i bimbi e spettacoli comici. Domenica sera il momento più atteso: si svolgerà il concorso Miss e Mister Fonte Nuova nell’ambito di Miss Principessa d’Europa. Venerdì sera, invece, il Concorso per il miglior Piatto fontenuovese. Due gli spettacoli comici: venerdì sera con Pablo e Pedro in Come se fosse e sabato sera con Gianluca “Scintilla” Fubelli. Domenica sera, dopo i concorsi di bellezza, cover di Micheal Jakson.

