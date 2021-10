Villa Gregoriana tra le giornate del FAI

Questo fine settimana in occasione della Decima edizione delle Giornate d’autunno l’apertura di luoghi altrimenti inaccessibili

Sono seicento i luoghi nel nostro paese che sabato 16 domenica 17 ottobre potranno essere accessibili. Tra le trecento città che ospitano i luoghi anche Tivoli. Tra i luoghi, Villa Gregoriana.

Il patrimonio naturale, storico, archeologico presenti in questa che fu una tappa del Grand Tour nell’Ottocento.

La grande opera fu realizzata nel 1832 da Gregorio XVI. Il papa volle anche approvare un grande lavoro di ingegneria idraulica per tutelare Tivoli dall’Aniene che spesso inondava il contado del centro. Le acque furono incanalate in un doppio traforo scavato nel monte Catillo. La geniale infrastruttura per l’epoca in cui fu realizzata consentiva anche che lo stesso corso di acque fosse implementato artificialmente creando così un effetto-cascata dalla grandezza di centoventi metri. Nel rifacimento dell’area fu realizzato anche il parco, giustamente cosiddetto “gregoriano”. Il sito in età tardoromantica fu un riferimento fisso per i più grandi letterati europei. Scriveva Wolfgang Goethe: “In questi giorni sono stato a Tivoli ed ho visto uno dei primi spettacoli della natura. Le sue cascate con le rovine e tutto l’insieme del paesaggio appartengono alle cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo”.