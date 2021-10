Gran Bretagna, 40.000 nuovi casi Covid al giorno

Nella giornata di sabato il Regno Unito ha registrato per il quinto giorno consecutivo oltre 40 mila nuovi casi di Covid. Per l’esattezza sono stati 45,140 nelle ultime 24 ore. Nel Paese sono anche stati rilevati altri 58 morti dovuti al virus (il giorno prima erano stati 148). Rispetto alla settimana scorsa, i decessi sono aumentati di oltre il 5%. Nonostante i numeri più alti rispetto a quelli di altri Paesi, tra cui Francia, Germania, Italia, l’atmosfera non è di allarme e il governo non sta pensando di reintrodurre restrizioni.

