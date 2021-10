Mentana – E’ morto il produttore musicale e compositore Antonio Coggio

Il compositore, arrangiatore e produttore musicale ligure Antonio Coggio, detto Tonino, che ha vissuto a lungo in una villa a Mentana, si è spento ieri, 19 ottobre, a Roma, all’età di 82 anni.

Nella sua lunga carriera, ha scoperto e aiutato a crescere talenti con Claudio Baglioni, Ivano Fossati, Mia Martini, Mariella Nava, Mimmo Cavallo, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa e Stefano Rosso.

Te ne sarò sempre grato”.

ProrioBaglioni, che con Coggio ha scritto Questo Piccolo Grande Amore, Porta Portese e Quanto ti voglio, gli dedica questo ricordo: “Addio caro Tonino. Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu.