Italia leader della carta riciclata

Un primato europeo per aver raggiunto l’obiettivo dell’85% sul tasso di riciclo degli imballaggi

Sulla gestione dei rifiuti nello specifico della carta, l’Italia ha un ruolo di leader. A dirlo l’Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri riunitasi ieri in convegno a Roma, Nel nostro paese in un anno sono stati prodotti 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero. Si risponde così al fabbisogno del mercato. Il comparto esporta annualmente circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualità. In questo settore ci lavorano ventimila persone creando un fatturato di quattro miliardi. I canali domestici e industriali forniscono circa 7 milioni di tonnellate.

Anche questo settore del riciclo l’anno scorso ha vissuto una crisi per la pandemia. E sempre in tema di ripresa dalla flessione mondiale dovuta alla stasi commerciale, si guarda al PNRR. Dovrebbero arrivare 58,47 miliardi per la “Rivoluzione verde e la transizione ecologica. Un miliardo e mezzo spetterà alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti.