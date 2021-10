Più strisce blu a Roma

Parcheggiare a Roma costerà due euro per le prime due ore. Tre euro per ogni ora successiva.

Ulteriori supplementi per le vie che un tempo furono della Dolce Vita che ora diventerà assai più salata.

È il conto che fa pagare il nuovo sindaco Roberto Gualtieri per la mobilità sui veicoli privati nella Città Eterna. La motivazione ufficiale è sempre quella di incentivare il trasporto coi mezzi pubblici. Ma da indiscrezioni, anche se smentito ieri sera dallo stesso Gualtieri, la corsa negli autobus aumenterà di prezzo.

Ma se è vero questo non si capisce bene perché la nuova amministrazione intenda anche aumentare di quantità il numero dei parcheggi per auto. In sostanza, sarà più facile trovare posto per la propria auto, ma si dovrà pagare di più. Infatti tra i programmi c’è passare da settantamila a centomila parcheggi. Il modo più semplice è dipingere di blu le strisce che una volta erano bianche. Individuare così nuove zone tariffate. Niente più abbonamento mensile da 70 euro e anche la tariffa bonus.

In più sulla mobilità non ci saranno abbonamenti e sconti, tariffe in aumento in centro e calmierate in periferia. Queste linee direttive fanno parte delle prime decisioni che fanno parte delle delibere di partenza dell’amministrazione.

Gualtieri evidentemente si gioca il massimo di credito in situazione post-elettorale per far digerire ai romani rincari reali nella normale conduzione di vita. Tra le grandi riforme per le casse del Comune c’è anche la tariffa per la sosta: le eternamente discusse strisce blu. La precedente amministrazione era sul punto di decidere nella stessa direzione ma si era ben guardata dal farlo in situazioni pre-elettorale. Alla faccia dei rivoluzionari della scatola di tonno! Ora il cerino in mano resta a Gualtieri.