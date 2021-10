Regione Lazio, altri 2 milioni per il rilancio export e turismo

La Regione Lazio ha stanziato 2 milioni di euro per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e la promozione turistica e culturale dei territori. Lo ha annunciato l’assessore regionale per lo Sviluppo Economico Paolo Orneli che, di concerto con l’assessore al Turismo Valentina Corrado, ha proposto la delibera appena approvata dalla Giunta regionale. Si finanzieranno così le imprese del Lazio che intendono partecipare ai più importanti eventi e manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. Il nuovo stanziamento di 2 milioni di euro sarà utilizzato per creare occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere il territorio e le sue eccellenze. In particolare il sostegno della Regione sarà rivolto a garantire la partecipazione ad eventi e manifestazioni nazionali e internazionali che si svolgeranno nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 e che sono di importanza strategica per lo sviluppo del marketing territoriale, tra queste: WTM Londra, ITB Shangai, ILTM Cannes, BIT Milano, Fa la cosa giusta Milano, Vinitaly Verona.

“Con le risorse messe in campo finora, che ammontano a complessivi 4,3 milioni di euro, l’export del Lazio può tornare a correre” ha dichiarato Orneli, “Ci sono già segnali positivi molto importanti se si pensa che nei primi 6 mesi del 2021 l’export del Lazio è stato di 14 miliardi di euro, in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2020: +18,5%. Nonostante il calo del 2020 dovuto alla pandemia, il Lazio è stata la regione italiana che ha fatto registrare la maggiore crescita dell’export negli ultimi 5 anni: + 30,9% a fronte di un aumento medio nazionale del 5,2% nel periodo 2015-2020”.

